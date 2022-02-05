Украинец пошёл под суд за публикацию цитат Ленина и Сталина в соцсети

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно местного жителя за публикацию в соцсетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Незалежной.

"В судебном заседании [обвиняемый] свою вину признал полностью, объяснив, что действительно в течение 2018–2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии", — говорится в сообщении.

По словам обвиняемого, он делал это неумышленно, потому что не считал противозаконным. Однако он выразил сожаление о содеянном и раскаялся в своём поступке, что стало смягчающим обстоятельством — и суд вынес условный приговор. Ему дали пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.