Украинец пошёл под суд за публикацию цитат Ленина и Сталина в соцсети
По словам обвиняемого, он делал это неумышленно, потому что не считал противозаконным. Однако выразил сожаление о содеянном и раскаялся в своём поступке, что стало смягчающим обстоятельством.
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Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно местного жителя за публикацию в соцсетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Незалежной.
"В судебном заседании [обвиняемый] свою вину признал полностью, объяснив, что действительно в течение 2018–2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии", — говорится в сообщении.
По словам обвиняемого, он делал это неумышленно, потому что не считал противозаконным. Однако он выразил сожаление о содеянном и раскаялся в своём поступке, что стало смягчающим обстоятельством — и суд вынес условный приговор. Ему дали пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.
Ранее Лайф рассказывал, что пятая часть украинцев боится признаться в позитиве к России, чтобы не попасть под репрессии. Контраст мнений о россиянах у граждан Украины связан с массированной идеологической обработкой. В России украинофобия отсутствует, поэтому и восприятие соседней страны позитивное.
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