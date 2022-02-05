The Sun: Сотрудницу Би-би-си изнасиловали во время съёмок кулинарного шоу

Сотрудницу Би-би-си изнасиловали на съёмках кулинарного шоу Hungry For It в Лондоне в сентябре 2021 года, однако история держалась в строжайшем секрете и стала известна только сейчас, пишет издание The Sun со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, во время съёмок шоу нападавший ворвался в комнату, где находилась девушка, и надругался над ней. Произошедшее потрясло всю съёмочную группу. При этом после инцидента всем свидетелям запретили публично выступать с какими-либо заявлениями и распространять информацию о происшествии.

При этом в полицию обратились только через девять дней после предполагаемого нападения. Сейчас расследование продолжается, личность подозреваемого устанавливают. В Би-би-си отметили, что пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

"В ВВС Studios действует надёжный регламент, гарантирующий, что любому нашему сотруднику, который мог стать жертвой преступления, будет оказана вся необходимая поддержка и что этот вопрос будет рассматриваться с максимальной серьёзностью и осторожностью", — сообщили в руководстве канала.