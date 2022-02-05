На Украину прибыл восьмой самолёт из США с 86 тоннами боеприпасов

В аэропорту Киева приземлился очередной самолёт с новой партией военной помощи от США. На борту воздушного судна находится 86 тонн боеприпасов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в "Фейсбуке".

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших оборонных сил составил 86 тонн. С 22 января 2022 года наши партнёры из США отправили на Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения", — написал украинский министр и добавил, что продолжение следует.