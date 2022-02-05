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На Украину прибыл восьмой самолёт из США с 86 тоннами боеприпасов

Таким образом, Вашингтон уже передал Незалежной более 650 тонн оборонного снаряжения, и это не конец.

5 февраля, 17:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Резніков Олексій</a></p>

Фото © Facebook / Резніков Олексій

В аэропорту Киева приземлился очередной самолёт с новой партией военной помощи от США. На борту воздушного судна находится 86 тонн боеприпасов, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в "Фейсбуке".

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших оборонных сил составил 86 тонн. С 22 января 2022 года наши партнёры из США отправили на Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения", — написал украинский министр и добавил, что продолжение следует.

США доставили на Украину седьмую партию вооружения

США доставили на Украину седьмую партию вооружения

Ранее Лайф рассказывал, что Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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