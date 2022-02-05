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Голый мужчина прокатился на капоте "Волги" по Новосибирску

Но вот полицию заинтересовал водитель машины, вёзший отчаянного парня, поскольку тот нарушил ПДД и теперь должен выплатить штраф.

5 февраля, 16:42

© VK / Криминальный Тобольск

В Новосибирске отчаянный парень мчится на капоте "Волги" голышом. Видео © VK / Криминальный Тобольск

В Новосибирске голый мужчина проехался на капоте автомобиля "Волга", ролик с обнажённым "Шумахером" разлетелся по Сети.

Сотрудники правоохранительных органов озадачились данным видео и начали административное расследование. Полицию заинтересовал водитель "Волги", поскольку, пока он катал отчаянного молодого человека, нарушил ПДД и теперь должен выплатить штраф. Ответ на вопрос, какова была мотивация у мужчины, который оседлал автомобиль голышом, неизвестен, предположительно, это мог быть результат спора или пранк очередного тиктокера.

А ранее Лайф рассказывал, как в Мурино жильцы дома пожаловались на голого соседа, который угрожает изнасилованием. По их словам, у мужчины проблемы с психикой, он разговаривает сам с собой. Однако найти на него управу пока не получилось. Тем временем одна девушка из-за страха уже второй месяц живёт у друзей.

В Нижнем Тагиле "каскадёр" проехался на капоте, разбивая лобовое стекло

В Нижнем Тагиле "каскадёр" проехался на капоте, разбивая лобовое стекло

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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