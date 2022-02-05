Голый мужчина прокатился на капоте "Волги" по Новосибирску

Сотрудники правоохранительных органов озадачились данным видео и начали административное расследование. Полицию заинтересовал водитель "Волги", поскольку, пока он катал отчаянного молодого человека, нарушил ПДД и теперь должен выплатить штраф. Ответ на вопрос, какова была мотивация у мужчины, который оседлал автомобиль голышом, неизвестен, предположительно, это мог быть результат спора или пранк очередного тиктокера.

А ранее Лайф рассказывал, как в Мурино жильцы дома пожаловались на голого соседа, который угрожает изнасилованием. По их словам, у мужчины проблемы с психикой, он разговаривает сам с собой. Однако найти на него управу пока не получилось. Тем временем одна девушка из-за страха уже второй месяц живёт у друзей.