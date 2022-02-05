Экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина избили в центре Москвы
Инцидент произошёл у его офиса на Самотёчной улице. При этом в последнее время он чувствовал, что за ним кто-то следит, поэтому случившемуся не удивился.
Кадр из видео © Instagram / mshingarkin
Максим Шингаркин рассказал о нападении в центре Москвы. Видео © Instagram / mshingarkin
В центре Москвы неизвестные избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. После происшествия он был госпитализирован. О произошедшем он рассказал в своём инстаграме, где опубликовал видео из больницы.
Инцидент произошёл у офиса пострадавшего на Самотёчной улице. По его словам, он чувствовал, что в последнее время за ним кто-то следит, и призвал не беспокоиться за его состояние, поскольку нападение было ожидаемым.
Как рассказал Шингаркин на видео, он снимает все побои и проходит необходимые обследования. Полиция разыскивает всех причастных к нападению, также по данному факту проводится проверка. При этом он отметил, что всеми подробностями поделится чуть позже.
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