Экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина избили в центре Москвы

Максим Шингаркин рассказал о нападении в центре Москвы. Видео © Instagram / mshingarkin

В центре Москвы неизвестные избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. После происшествия он был госпитализирован. О произошедшем он рассказал в своём инстаграме, где опубликовал видео из больницы.

Инцидент произошёл у офиса пострадавшего на Самотёчной улице. По его словам, он чувствовал, что в последнее время за ним кто-то следит, и призвал не беспокоиться за его состояние, поскольку нападение было ожидаемым.

Как рассказал Шингаркин на видео, он снимает все побои и проходит необходимые обследования. Полиция разыскивает всех причастных к нападению, также по данному факту проводится проверка. При этом он отметил, что всеми подробностями поделится чуть позже.