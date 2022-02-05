Почти 40 заключённых объявили голодовку в колонии в Ульяновской области

В исправительной колонии строгого режима Ульяновской области 38 осуждённых объявили голодовку, сообщили в региональном УФСИН. Там отметили, что заключённые являются злостными нарушителями порядка в учреждении и содержатся в штрафных изоляторах и отряде строгих условий отбывания наказания.

"Отказ мотивировали недовольством режимом содержания, а именно выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысковых мероприятий", — пояснили в управлении.

Информацию о голодовке направили в органы надзора. Колонию уже посетили с проверкой из областной прокуратуры. Заключённые находятся под контролем врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве уточнили, что накануне объявившие голодовку осуждённые умышленно повредили имущество в камерах. Размер ущерба устанавливается.