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Почти 40 заключённых объявили голодовку в колонии в Ульяновской области

Отказ от пищи они объяснили недовольством правилами внутреннего распорядка и обысками в камерах.

5 февраля, 16:48

© Pixabay

В исправительной колонии строгого режима Ульяновской области 38 осуждённых объявили голодовку, сообщили в региональном УФСИН. Там отметили, что заключённые являются злостными нарушителями порядка в учреждении и содержатся в штрафных изоляторах и отряде строгих условий отбывания наказания.

"Отказ мотивировали недовольством режимом содержания, а именно выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысковых мероприятий", — пояснили в управлении.

Информацию о голодовке направили в органы надзора. Колонию уже посетили с проверкой из областной прокуратуры. Заключённые находятся под контролем врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В ведомстве уточнили, что накануне объявившие голодовку осуждённые умышленно повредили имущество в камерах. Размер ущерба устанавливается.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключённых в колониях лишение свободы на принудительные работы. Отбывающие наказание люди фактически будут оплачивать своё содержание сами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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