В Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о схожести эпидемического процесса при омикрон-штамме коронавируса с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Результаты наших наблюдений и проведённого исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя в популяции среди здоровых лиц", — объяснил Горелов в беседе с РИА "Новости".

При этом он отметил, что данные особенности также наблюдаются при сезонном подъёме заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Это, по мнению эксперта, позволяет отказаться от карантина для контактных лиц и сконцентрироваться на лечении пациентов с ковидом.