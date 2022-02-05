В Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ
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Это и позволило отказаться от карантина для контактных с инфицированными, а также внести другие изменения в рекомендации для борьбы с ковидом.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о схожести эпидемического процесса при омикрон-штамме коронавируса с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
"Результаты наших наблюдений и проведённого исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя в популяции среди здоровых лиц", — объяснил Горелов в беседе с РИА "Новости".
При этом он отметил, что данные особенности также наблюдаются при сезонном подъёме заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Это, по мнению эксперта, позволяет отказаться от карантина для контактных лиц и сконцентрироваться на лечении пациентов с ковидом.
Ранее в России отменили повторный тест для ковид-больных, лечащихся дольше недели. Тем же документом глава Роспотребнадзора отменила семидневный карантин для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом. А ношение перчаток было исключено из списка противоэпидемических правил в отношении коронавирусной инфекции.