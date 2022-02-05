В Роспотребнадзоре сравнили распространение "омикрона" с сезонным подъёмом ОРВИ

Это и позволило отказаться от карантина для контактных с инфицированными, а также внести другие изменения в рекомендации для борьбы с ковидом.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о схожести эпидемического процесса при омикрон-штамме коронавируса с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Результаты наших наблюдений и проведённого исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя в популяции среди здоровых лиц", — объяснил Горелов в беседе с РИА "Новости".