Минздрав Турции сообщил о состоянии заразившегося "омикроном" Эрдогана
Положительный тест пришёл главе государства после возвращения с Украины, где он провёл переговоры с Зеленским.
Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его жены, которые заразились "омикроном", не вызывает опасений. Болезнь не мешает лидеру продолжать работу, сообщил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"В этот период, когда "омикрон" быстро распространялся при лёгких симптомах, тест на CoViD-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе", — написал он.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов Эрдоган решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.
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