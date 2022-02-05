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Минздрав Турции сообщил о состоянии заразившегося "омикроном" Эрдогана

Положительный тест пришёл главе государства после возвращения с Украины, где он провёл переговоры с Зеленским.

5 февраля, 15:58
<p>Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его жены, которые заразились "омикроном", не вызывает опасений. Болезнь не мешает лидеру продолжать работу, сообщил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"В этот период, когда "омикрон" быстро распространялся при лёгких симптомах, тест на CoViD-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе", написал он.

Зеленский обратился к заразившемуся "омикроном" Эрдогану

Зеленский обратился к заразившемуся "омикроном" Эрдогану

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов Эрдоган решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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