Минздрав Турции сообщил о состоянии заразившегося "омикроном" Эрдогана

Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его жены, которые заразились "омикроном", не вызывает опасений. Болезнь не мешает лидеру продолжать работу, сообщил в "Твиттере" министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"В этот период, когда "омикрон" быстро распространялся при лёгких симптомах, тест на CoViD-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе", — написал он.