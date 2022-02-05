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В Крыму избрали меру пресечения для подростка, пытавшегося убить 13-летнюю девочку

По версии следствия, они с приятелем заманили школьницу на задний двор учебного заведения и напали.

5 февраля, 17:16

Автомобиль полиции. Фото © ТАСС / Михаил Жбанков

16-летний подросток, который пытался задушить 13-летнюю школьницу в Крыму, взят под домашний арест, сообщает Бахчисарайский районный суд. Об участи его 13-летнего сообщника, также участвовавшего в преступлении, станет известно позднее.

"Будущее 13-летнего малолетнего знакомого обвиняемого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет решаться в порядке действующего законодательства РФ", — уточнили в суде.

Напомним, в Бахчисарайском районе Крыма двое подростков 16 и 13 лет договорились задушить девочку из той же школы, где сами учились. Они заранее приготовили верёвку и заманили 13-летнюю школьницу на задний двор учебного заведения, где напали на неё. Когда девочка потеряла сознание, подростки сбежали, решив, что она мертва. Полиция возбудила уголовное дело.

В Крыму страдающая шизофренией мать убила восьмилетнюю дочь

В Крыму страдающая шизофренией мать убила восьмилетнюю дочь

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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