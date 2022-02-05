Ребёнка пытаются достать из 32-метрового колодца в Марокко, за операцией следит весь мир

Сотни тысяч людей по всему миру следят за спасательной операцией, которая уже несколько дней длится в Марокко, где на дно узкого колодца глубиной 32 метра упал маленький мальчик по имени Райан. Чтобы его достать, власти задействовали экскаваторы.

Baby Rayan has finally been rescued and the medical team has taken over. Rayan. #SaveRayan pic.twitter.com/Wbsf6OMgCO — 𝕊𝕒𝕝𝕚𝕞 (@salimibuu) February 5, 2022

Тысячи людей стоят у ямы в ожидании спасения, там же дежурят врачи и стоит вертолёт, готовый сразу же доставить ребёнка в больницу. Социальные сети полны сообщений солидарности и поддержки по всему миру. Хештег "Спасите Райана!" занимает одно из лидирующих мест в марокканском сегменте Интернета. Один из наиболее популярных хештегов "Твиттера" сейчас — #SaveRayan.

Rescue workers are now reportedly just metres away from reaching 5-year-old Rayan, who fell down a deep well.



Thousands of people in Morocco are showing support on social media with #SaveRayan ⤵️ pic.twitter.com/l0tXRgHnhb — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 4, 2022

На данный момент спасатели выкопали параллельный колодцу туннель глубиной 28 метров, и теперь им осталось пробурить перемычку между ними. По оценке работников, они уже очень близко к ребёнку. Задачу осложняет риск оползня из-за характера почвы. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спустили кислородную трубку, но уверенности в том, что малыш жив, нет.