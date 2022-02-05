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Ребёнка пытаются достать из 32-метрового колодца в Марокко, за операцией следит весь мир

Рядом с местом, где работают экскаваторы, постоянно дежурят медицинская бригада и тысячи людей, которые надеются на чудо.

5 февраля, 17:27
<p>Спасательные работы по спасению пятилетнего мальчика по имени Райан в Марокко. Фото © "Твиттер" / <a href="https://twitter.com/IssameToualabi/status/1489980548592410635/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IssameToualabi</a></p>

Спасательные работы по спасению пятилетнего мальчика по имени Райан в Марокко. Фото © "Твиттер" / IssameToualabi

Сотни тысяч людей по всему миру следят за спасательной операцией, которая уже несколько дней длится в Марокко, где на дно узкого колодца глубиной 32 метра упал маленький мальчик по имени Райан. Чтобы его достать, власти задействовали экскаваторы.

Тысячи людей стоят у ямы в ожидании спасения, там же дежурят врачи и стоит вертолёт, готовый сразу же доставить ребёнка в больницу. Социальные сети полны сообщений солидарности и поддержки по всему миру. Хештег "Спасите Райана!" занимает одно из лидирующих мест в марокканском сегменте Интернета. Один из наиболее популярных хештегов "Твиттера" сейчас — #SaveRayan.

На данный момент спасатели выкопали параллельный колодцу туннель глубиной 28 метров, и теперь им осталось пробурить перемычку между ними. По оценке работников, они уже очень близко к ребёнку. Задачу осложняет риск оползня из-за характера почвы. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спустили кислородную трубку, но уверенности в том, что малыш жив, нет.

В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца

В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца

А ранее под Белгородом женщина упала в колодец и погибла. Пенсионерка провалилась в открытый люк, но выбраться наружу не смогла.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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