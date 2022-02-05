Лукашенко предрёк Украине разгром за три-четыре дня в случае войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не решится на войну, а если всё же пойдёт на такой шаг, то будет разгромлена за три-четыре дня. Своё мнение он высказал в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны. "Слишком комфортно мы живём", — пояснил он. Именно поэтому, по убеждению президента Белоруссии, война на Украине и в Европе невозможна.