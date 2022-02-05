Лукашенко предрёк Украине разгром за три-четыре дня в случае войны
Однако он убеждён, что до вооружённого конфликта не дойдёт — на Западе убедились в военной мощи ОДКБ после событий в Казахстане.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не решится на войну, а если всё же пойдёт на такой шаг, то будет разгромлена за три-четыре дня. Своё мнение он высказал в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала "Соловьёв Live".
"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем", — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны. "Слишком комфортно мы живём", — пояснил он. Именно поэтому, по убеждению президента Белоруссии, война на Украине и в Европе невозможна.
Он отметил, что на Западе убедились в военной мощи ОДКБ после событий в Казахстане. При этом Лукашенко убеждён, что США и вовсе воевать не намерены и они будут только счастливы в случае уничтожения Европы. "Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша", — говорит он.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
Комментариев: 0