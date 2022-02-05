Актёр Бычков рассказал, что режиссёру "Убойной силы" перед смертью было негде жить

Режиссёр Виктор Бутурлин в последние годы жизни находился в незавидном финансовом положении из-за того, что стал жертвой мошенников. Об этом "Газете.ru" рассказал актёр и лауреат государственной премии Виктор Бычков.

"Денег не было, потом у него проблемы были с квартирой, он вложился в новый дом, а там оказались аферисты, и вот последние несколько лет он бился за возвращение денег, негде жить было", — пояснил актёр.

По его словам, для Бутурлина стало делом жизни обучение и воспитание нового поколения режиссёров. Он "отдавал душу" студентам и целыми днями пропадал на "Ленфильме". Ученики любили его за доброту, отзывчивость и чувство юмора. Бычков надеется, что студенты известного режиссёра продолжат дело своего учителя и "мы ещё услышим имена его учеников".