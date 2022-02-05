Кабмин ФРГ: Deutsche Welle пригласили сопровождать Шольца в ходе его визита в Москву
Ранее МИД закрыл корпункт канала в РФ, а также аннулировал аккредитации всех его сотрудников.
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Представители медиахолдинга Deutsche Welle приглашены в поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву 15 февраля. Об этом рассказали в правительстве Германии, комментируя появившиеся в СМИ данные.
"Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву", — написал в "Твиттере" официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.
Ранее газета Tagesspiegel опубликовала информацию о том, что правительство Германии якобы отказало журналистам Deutsche Welle сопровождать Шольца во время его визита в Россию, чтобы избежать конфликта с Кремлём. Известно, что Шольц 14 февраля посетит Киев, а уже на следующий день улетит в Москву. Целью визита называется решение вопросов по украинскому кризису.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в Москве, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle уже закрылось.
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