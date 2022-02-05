Кабмин ФРГ: Deutsche Welle пригласили сопровождать Шольца в ходе его визита в Москву

Представители медиахолдинга Deutsche Welle приглашены в поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву 15 февраля. Об этом рассказали в правительстве Германии, комментируя появившиеся в СМИ данные.

Ранее газета Tagesspiegel опубликовала информацию о том, что правительство Германии якобы отказало журналистам Deutsche Welle сопровождать Шольца во время его визита в Россию, чтобы избежать конфликта с Кремлём. Известно, что Шольц 14 февраля посетит Киев, а уже на следующий день улетит в Москву. Целью визита называется решение вопросов по украинскому кризису.