Сын Леонида Куравлёва объяснил, почему сестра не явилась на похороны

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий рассказал, почему сестра не явилась на его похороны. Кроме родных в последний путь его провожали всего три коллеги по сцене и несколько поклонников его творчества.

После церемонии прощания с артистом общество задалось вопросом, почему же дочь Куравлёва Екатерина не пришла попрощаться со своим отцом. Причём многие её в этом даже упрекали и осуждали. Уточнялось, что женщина болеет, но некоторые выразили огромные сомнения в правдивости этих слов.

Однако оказалось, что это действительно так. Все близкие семьи Куравлёвых знали, что у Екатерины с отцом были прекрасные отношения — и не появиться на похоронах своего близкого человека она могла только из-за очень веской причины.

"Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьёзным стрессом. Также у неё подозрение на ковид", — сообщил сын актёра kp.ru.