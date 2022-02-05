Сын Леонида Куравлёва объяснил, почему сестра не явилась на похороны
Многие за это упрекали и осуждали Екатерину. Уточнялось, что женщина болеет, но некоторые выразили огромные сомнения в правдивости её слов.
Похороны Леонида Куравлёва. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий рассказал, почему сестра не явилась на его похороны. Кроме родных в последний путь его провожали всего три коллеги по сцене и несколько поклонников его творчества.
После церемонии прощания с артистом общество задалось вопросом, почему же дочь Куравлёва Екатерина не пришла попрощаться со своим отцом. Причём многие её в этом даже упрекали и осуждали. Уточнялось, что женщина болеет, но некоторые выразили огромные сомнения в правдивости этих слов.
Однако оказалось, что это действительно так. Все близкие семьи Куравлёвых знали, что у Екатерины с отцом были прекрасные отношения — и не появиться на похоронах своего близкого человека она могла только из-за очень веской причины.
"Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьёзным стрессом. Также у неё подозрение на ковид", — сообщил сын актёра kp.ru.
Василий рассказал, что Екатерина работала психотерапевтом, но последние года три "уделяла внимание папе". Также он поделился планами вместе с родными собрать архив отца — важные для него вещи, книги.
Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Церемония прощания со звездой советских фильмов прошла в Центральной клинической больнице 1 февраля. Проводить в последний путь артиста пришли его близкие, коллеги по цеху, а также врачи. После актёра похоронили на Троекуровском кладбище, где его сын Василий выступил с трогательной речью. Он отметил, что в будущем будет взаимодействовать с папой через его киногероев, роли и детские светлые воспоминания, в которых родитель обращался к ребёнку вместе с мамой.
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