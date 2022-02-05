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Антонов назвал чепухой иллюзорные проекты российской агрессии

Он подчеркнул, что у Москвы нет цели вторгаться на Украину, а все обвинения в этом со стороны США — чепуха.

5 февраля, 18:44
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

У России нет планов вторжения на Украину, это никак не соотносится с интересами страны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха", — рассказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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