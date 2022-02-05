Антонов назвал чепухой иллюзорные проекты российской агрессии

У России нет планов вторжения на Украину, это никак не соотносится с интересами страны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха", — рассказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".