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Для вузов и школ разработали основания для отказа в приёме на работу иностранцев

Если учебное заведение желает сотрудничать с приезжими, они должны подать соответствующую заявку в Минпросвещения и Минобрнауки либо другие госорганы.

5 февраля, 19:05

© Pixabay

Минпросвещения составило список причин, при которых российским вузам и школам откажут в сотрудничестве с иностранными организациями и гражданами. Проект постановления правительства, опубликованный для общественного обсуждения, предусматривает три основания для отказа.

Согласно документу, если школа или вуз хотят сотрудничать с иностранцами, они должны будут подать соответствующую заявку в Минпросвещения и Минобрнауки либо другие госорганы. В течение 30 дней учебное заведение должно получить ответ на запрос о сотрудничестве.

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После этого учебное заведение должно направить информацию об ответе на запрос в Федеральный реестр сведений о документах об образовании. Отказ можно получить, если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории РФ, если иностранному гражданину запрещён въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

Ранее в московских школах и детских садах решили отменить карантин по коронавирусу в связи с постановлением Роспотребнадзора, согласно которому контактировавшие с заражёнными больше не обязаны уходить на семидневную изоляцию. Очные занятия возобновятся 7 или 8 февраля в зависимости от решения руководства учебных заведений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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