Для вузов и школ разработали основания для отказа в приёме на работу иностранцев

Минпросвещения составило список причин, при которых российским вузам и школам откажут в сотрудничестве с иностранными организациями и гражданами. Проект постановления правительства, опубликованный для общественного обсуждения, предусматривает три основания для отказа.

Согласно документу, если школа или вуз хотят сотрудничать с иностранцами, они должны будут подать соответствующую заявку в Минпросвещения и Минобрнауки либо другие госорганы. В течение 30 дней учебное заведение должно получить ответ на запрос о сотрудничестве.

После этого учебное заведение должно направить информацию об ответе на запрос в Федеральный реестр сведений о документах об образовании. Отказ можно получить, если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории РФ, если иностранному гражданину запрещён въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.