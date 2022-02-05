Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и Россией относится к компетенции президента РФ Владимира Путина, посольство готово "работать до последнего дипломата". Об этом заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Этот вопрос в компетенции нашего президента", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос ведущего, идёт ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.

Он подчеркнул, что представители российской дипмиссии будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы РФ.

"Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", — добавил посол.

Также Антонов отметил, что не верит, что Соединённые Штаты готовы обрушить отношения с Россией.