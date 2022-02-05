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Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Он подчеркнул, что представители российской дипмиссии сделают всё, чтобы отстоять национальные интересы страны. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов обрушить отношения с Москвой.

5 февраля, 19:14
<p>Табличка у входа в здание Посольства России в США © ТАСС / Егор Алеев</p>

Табличка у входа в здание Посольства России в США © ТАСС / Егор Алеев

Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и Россией относится к компетенции президента РФ Владимира Путина, посольство готово "работать до последнего дипломата". Об этом заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Этот вопрос в компетенции нашего президента", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос ведущего, идёт ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.

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Он подчеркнул, что представители российской дипмиссии будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы РФ.

"Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", — добавил посол.

Также Антонов отметил, что не верит, что Соединённые Штаты готовы обрушить отношения с Россией.

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Ранее посол заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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