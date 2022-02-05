Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата
Он подчеркнул, что представители российской дипмиссии сделают всё, чтобы отстоять национальные интересы страны. При этом Антонов не верит, что Вашингтон готов обрушить отношения с Москвой.
Табличка у входа в здание Посольства России в США © ТАСС / Егор Алеев
Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и Россией относится к компетенции президента РФ Владимира Путина, посольство готово "работать до последнего дипломата". Об этом заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Этот вопрос в компетенции нашего президента", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос ведущего, идёт ли речь о полном разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.
Он подчеркнул, что представители российской дипмиссии будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы РФ.
"Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", — добавил посол.
Также Антонов отметил, что не верит, что Соединённые Штаты готовы обрушить отношения с Россией.
Ранее посол заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут.
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