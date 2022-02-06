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"Платиновый" юбилей: Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восхождения на престол

Накануне монаршая особа устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфолк. А после встречи королева разрезала праздничный торт.

6 февраля, 00:19
<p>Королева Великобритании Елизавета II © ТАСС / AP</p>

Королева Великобритании Елизавета II © ТАСС / AP

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний — "платиновый" — юбилей со дня восхождения на престол.

Накануне она устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфолк. После встречи с собравшимися гостями Елизавета II разрезала торт с эмблемой "платинового" юбилея, специально приготовленный по этому случаю местным жителем.

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Перед этим Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим "платиновый" юбилей.

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Ранее сообщалось, что австралийский остров Аспен переименуют в честь Елизаветы II. Такой подарок английской королеве приурочен к празднованию 70-летия её нахождения на троне. Власти страны объяснили это тем, что монаршая особа всегда относилась с большой теплотой к жителям Зелёного континента.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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