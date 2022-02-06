"Платиновый" юбилей: Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восхождения на престол
Накануне монаршая особа устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфолк. А после встречи королева разрезала праздничный торт.
Королева Великобритании Елизавета II © ТАСС / AP
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний — "платиновый" — юбилей со дня восхождения на престол.
Накануне она устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфолк. После встречи с собравшимися гостями Елизавета II разрезала торт с эмблемой "платинового" юбилея, специально приготовленный по этому случаю местным жителем.
Перед этим Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим "платиновый" юбилей.
Ранее сообщалось, что австралийский остров Аспен переименуют в честь Елизаветы II. Такой подарок английской королеве приурочен к празднованию 70-летия её нахождения на троне. Власти страны объяснили это тем, что монаршая особа всегда относилась с большой теплотой к жителям Зелёного континента.
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