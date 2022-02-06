"Платиновый" юбилей: Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восхождения на престол

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний — "платиновый" — юбилей со дня восхождения на престол.

Накануне она устроила приём для членов местного сообщества и волонтёрских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфолк. После встречи с собравшимися гостями Елизавета II разрезала торт с эмблемой "платинового" юбилея, специально приготовленный по этому случаю местным жителем.

Перед этим Королевская почта Великобритании выпустила в честь Елизаветы II серию марок, а Королевский монетный двор — памятные монеты.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим "платиновый" юбилей.