Эксперты ZOE CoViD Study назвали "обманчивый симптом" омикрон-штамма

Во время вспышки штамма коронавируса "омикрон" многие стали жаловаться на расстройство желудка. Об этом сообщили специалисты из ZOE CoViD Study, изучающие данные заразившихся пациентов.

"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — уточнили эксперты, заметив, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

Медики пояснили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при "омикроне". Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью нового штамма, а с ошибками людей, которые принимают их за признаки коронавируса. Как утверждают специалисты, в зимний период регулярно наблюдается рост пациентов с подобными недугами.

Эксперты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций. В частности, они рекомендовали мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.