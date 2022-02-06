Эксперты ZOE CoViD Study назвали "обманчивый симптом" омикрон-штамма
Медики пояснили, что этот недуг действительно встречается при новом варианте ковида, но общий прирост сообщений о нём связан не с особенностью "омикрона", а с ошибками людей.
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Во время вспышки штамма коронавируса "омикрон" многие стали жаловаться на расстройство желудка. Об этом сообщили специалисты из ZOE CoViD Study, изучающие данные заразившихся пациентов.
"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", — уточнили эксперты, заметив, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.
Медики пояснили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при "омикроне". Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью нового штамма, а с ошибками людей, которые принимают их за признаки коронавируса. Как утверждают специалисты, в зимний период регулярно наблюдается рост пациентов с подобными недугами.
Эксперты дали несколько простых советов, которые помогут избежать кишечных инфекций. В частности, они рекомендовали мыть руки до и во время приготовления еды, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания.
Ранее учёные из португальского Института здравоохранения имени Рикарду Жорже выяснили, что риск тяжёлого течения болезни и госпитализации при "омикроне" на 75% ниже, чем при других штаммах.
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