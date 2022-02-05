Захарова назвала статью Bild о "плане" РФ по "присоединению" Украины переходом всех границ
Официальный представитель МИД РФ отметила, что прошло время, когда Россия подбирала слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнёров.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Немецкая газета Bild своей публикацией о якобы имеющемся "плане" России по "присоединению" Украины перешла все возможные границы человеческой морали и этики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнёров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину", — отметила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, ранее немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов". А перед этим агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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