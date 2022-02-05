Захарова назвала статью Bild о "плане" РФ по "присоединению" Украины переходом всех границ

Немецкая газета Bild своей публикацией о якобы имеющемся "плане" России по "присоединению" Украины перешла все возможные границы человеческой морали и этики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнёров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину", — отметила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".