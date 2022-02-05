Лукашенко рассказал о своей реакции после задержания в Белоруссии 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обиделся на Россию, когда узнал о задержании на территории республики 33 россиян в 2020 году.

"Очень", — ответил Лукашенко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" на вопрос, был ли он обижен на РФ.

Белорусский лидер признался, что сначала абсолютно поверил в то, что россияне прибыли в страну с целью дестабилизации обстановки. Также Лукашенко рассказал, что связывался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, причём несколько раз. При этом президент Белоруссии назвал эту ситуацию мелочью и пылинкой в отношениях Москвы и Минска, из-за которой две страны никогда не стали бы начинать драку.

"Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Это уже через неделю или несколько дней выяснилось", — добавил Лукашенко.