Лукашенко рассказал о своей реакции после задержания в Белоруссии 33 россиян
По словам белорусского президента, сначала он "абсолютно" поверил в теорию, что граждане РФ прибыли в республику с целью дестабилизации обстановки. Однако затем всё прояснилось.
Фото © ТАСС / БелТА / Сергей Шелега
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обиделся на Россию, когда узнал о задержании на территории республики 33 россиян в 2020 году.
"Очень", — ответил Лукашенко в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" на вопрос, был ли он обижен на РФ.
Белорусский лидер признался, что сначала абсолютно поверил в то, что россияне прибыли в страну с целью дестабилизации обстановки. Также Лукашенко рассказал, что связывался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, причём несколько раз. При этом президент Белоруссии назвал эту ситуацию мелочью и пылинкой в отношениях Москвы и Минска, из-за которой две страны никогда не стали бы начинать драку.
"Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Это уже через неделю или несколько дней выяснилось", — добавил Лукашенко.
Напомним, в 2020 году в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа президент страны Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также заявил, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.
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