Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин рассказал подробности нападения на него в Москве. Видео © SHOT

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал подробности нападения на него в центре Москвы. Инцидент случился после того, как он пришёл на встречу с некими людьми, которые якобы хотели передать письмо.

"Их вывели на встречу под камеры, но они на встречу не явились. И в момент, когда я собирался уже уехать с площадки, где мы работали, снимали материал, я подошёл к машине, открыл дверь — и сбоку из-за машины выбежал человек, который нанёс мне вот этот удар", — сказал Шингаркин.

По его словам, врачи, сделав КТ, пришли к выводу, что удар наносился кастетом. Шингаркин добавил, что у него сломаны лицевые кости, планируется вставить пластины.

"Для того чтобы я был похож, наверное, на Шварценеггера в фильме "Терминатор", — пошутил экс-депутат.

Бывший парламентарий обвинил в нападении на него "мусорную мафию".

"Я, будучи депутатом Государственной думы, сам разработал этот закон, "Об отходах производства и потребления", который затем мусорная мафия подвергла деформации. Вот эта деформация, это сделано только для того, что одни конкретные люди обогатились, а мы с вами остались в мусоре", — отметил Шингаркин.