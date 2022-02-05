Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"
Бывший парламентарий рассказал, что у него сломаны лицевые кости, планируется вставить пластины. Шингаркин пошутил, что в таком случае будет похож на Шварценеггера в фильме "Терминатор".
Максим Шингаркин. Кадр видео © SHOT
Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин рассказал подробности нападения на него в Москве. Видео © SHOT
Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал подробности нападения на него в центре Москвы. Инцидент случился после того, как он пришёл на встречу с некими людьми, которые якобы хотели передать письмо.
"Их вывели на встречу под камеры, но они на встречу не явились. И в момент, когда я собирался уже уехать с площадки, где мы работали, снимали материал, я подошёл к машине, открыл дверь — и сбоку из-за машины выбежал человек, который нанёс мне вот этот удар", — сказал Шингаркин.
По его словам, врачи, сделав КТ, пришли к выводу, что удар наносился кастетом. Шингаркин добавил, что у него сломаны лицевые кости, планируется вставить пластины.
"Для того чтобы я был похож, наверное, на Шварценеггера в фильме "Терминатор", — пошутил экс-депутат.
Бывший парламентарий обвинил в нападении на него "мусорную мафию".
"Я, будучи депутатом Государственной думы, сам разработал этот закон, "Об отходах производства и потребления", который затем мусорная мафия подвергла деформации. Вот эта деформация, это сделано только для того, что одни конкретные люди обогатились, а мы с вами остались в мусоре", — отметил Шингаркин.
Напомним, инцидент произошёл у офиса экс-депутата на Самотёчной улице. По словам бывшего парламентария, он чувствовал, что в последнее время за ним кто-то следит. Шингаркин отметил, что нападение было ожидаемым.
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