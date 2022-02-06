Трамп высмеял своего бывшего соратника Пенса из-за слов о выборах президента США
Политик считает, что должность позволяла вице-президенту отреагировать на признаки нарушений в ходе голосования, но в итоге он стал "автоматическим конвейером для старого ворона Макконнелла".
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал заявление бывшего вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса, который ранее заявил об отсутствии у него права инициировать пересчёт голосов на выборах главы государства 2020 года.
"Только что увидел заявление Майка Пенса о том, что он не имел права что-либо сделать применительно к подсчёту голосов на выборах, кроме как быть автоматическим конвейером для старого ворона Митча Макконнелла (лидер республиканского меньшинства в Сенате США. — Прим. Лайфа), чтобы как можно скорее добиться избрания Байдена президентом", — приводит слова Трампа его пресс-служба.
Бывший хозяин Белого дома считает, что должность вице-президента США позволяла Пенсу отреагировать на признаки нарушений на выборах. Трамп также вновь заявил, что выборы 2020 года были у него украдены.
Ранее Трамп подчеркнул, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти предыдущих лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом, отметил Трамп.
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