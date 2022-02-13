Захарова: Вашингтон вовлекает ОБСЕ в "милитаристский психоз" на Украине
Поэтому, по словам официального представителя МИД РФ, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией и не допустить её втягивания в грязные политические игры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вызывает серьёзную озабоченность Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, подобные действия создают условия для возможной провокации.
"Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Москва призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией и не допустить втягивания организации в грязные политические игры вокруг Украины.
По данным Reuters, американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка из-за якобы угрозы "вторжения" со стороны России. Очевидцы заметили несколько автомобилей, пересекающих линию разграничения через контрольный пункт въезда/выезда Александровка в пригороде. Они направляются на Украину.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Комментариев: 0