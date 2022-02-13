Захарова: Вашингтон вовлекает ОБСЕ в "милитаристский психоз" на Украине

Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вызывает серьёзную озабоченность Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, подобные действия создают условия для возможной провокации.

"Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Москва призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией и не допустить втягивания организации в грязные политические игры вокруг Украины.