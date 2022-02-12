Politico: Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину

Американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, НАТО и Евросоюза назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. Однако европейцы не согласились с американским лидером в "оценках сроков и неизбежности эскалации", пишет издание.

"Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля в ходе их часовой беседы", — заявляет Politico со ссылкой на некие "информированные источники".

По данным издания, Вашингтон также уведомил союзников, что "вторжению России может предшествовать череда ракетных ударов и кибератаки".

"Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля", — отмечает Politico.

Ещё двое дипломатов из ЕС были настроены куда более скептично, заявив, что в Евросоюзе "отказываются такое покупать".

Ранее МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины. Вбрасывая ложную информацию, власти западных государств пытаются отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.