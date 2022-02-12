Politico: Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину
По данным издания, об этом президент США якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили ему и заявили, что "отказываются такое покупать".
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, НАТО и Евросоюза назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. Однако европейцы не согласились с американским лидером в "оценках сроков и неизбежности эскалации", пишет издание.
"Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля в ходе их часовой беседы", — заявляет Politico со ссылкой на некие "информированные источники".
По данным издания, Вашингтон также уведомил союзников, что "вторжению России может предшествовать череда ракетных ударов и кибератаки".
"Европейцы просигнализировали, что располагают другой картиной. Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля", — отмечает Politico.
Ещё двое дипломатов из ЕС были настроены куда более скептично, заявив, что в Евросоюзе "отказываются такое покупать".
Ранее МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины. Вбрасывая ложную информацию, власти западных государств пытаются отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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