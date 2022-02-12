Ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, в ближайшее время покинуть страну. Рига объясняет своё заявление якобы возможным "вторжением" России в Незалежную.

"Принимая во внимание серьёзную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину", — указано в заявлении МИД республики.

Латвия рекомендует гражданам использовать любой из доступных безопасных видов транспорта и маршруты, проходящие через страны Евросоюза или НАТО. Также внешнеполитическое ведомство призывает латвийцев воздержаться от поездок на Украину.

Кроме того, с призывами покинуть Украину выступили министерства иностранных дел Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канады.