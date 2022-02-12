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Ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину

Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России в Незалежную.

12 февраля, 00:00

Виды Киева. Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, в ближайшее время покинуть страну. Рига объясняет своё заявление якобы возможным "вторжением" России в Незалежную.

"Принимая во внимание серьёзную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину", — указано в заявлении МИД республики.

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Латвия рекомендует гражданам использовать любой из доступных безопасных видов транспорта и маршруты, проходящие через страны Евросоюза или НАТО. Также внешнеполитическое ведомство призывает латвийцев воздержаться от поездок на Украину.

Кроме того, с призывами покинуть Украину выступили министерства иностранных дел Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канады.

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Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает сокращать численность дипломатов на Украине. Также Лайф рассказывал, что Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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