Ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину
Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России в Незалежную.
Виды Киева. Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, в ближайшее время покинуть страну. Рига объясняет своё заявление якобы возможным "вторжением" России в Незалежную.
"Принимая во внимание серьёзную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину", — указано в заявлении МИД республики.
Латвия рекомендует гражданам использовать любой из доступных безопасных видов транспорта и маршруты, проходящие через страны Евросоюза или НАТО. Также внешнеполитическое ведомство призывает латвийцев воздержаться от поездок на Украину.
Кроме того, с призывами покинуть Украину выступили министерства иностранных дел Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канады.
Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает сокращать численность дипломатов на Украине. Также Лайф рассказывал, что Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0