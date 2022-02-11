Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева

МИД Великобритании принял решение о дальнейшей эвакуации сотрудников своего посольства из Киева. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"С января 2022 года наращивание российских войск на границе с Украиной увеличило угрозу военных действий. В связи с этой возросшей угрозой МИД принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

При этом посольство остаётся открытым, но не сможет оказывать консульскую помощь. Также британское дипведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Незалежную и рекомендовало немедленно покинуть страну тем, кто находится там сейчас, пока ещё доступен коммерческий транспорт.

Эвакуацию дипломатов с Украины Великобритания начала 24 января вслед за США. Тогда сообщалось, что Незалежную покинет около половины сотрудников посольства в Киеве.