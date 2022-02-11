Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева
При этом дипмиссия остаётся открытой, но не сможет оказывать консульскую помощь. Также Лондон рекомендует гражданам немедленно покинуть Незалежную, "пока ещё доступен коммерческий транспорт".
Посольство Великобритании в Киеве. Фото © ТАСС / EPA
МИД Великобритании принял решение о дальнейшей эвакуации сотрудников своего посольства из Киева. Об этом сообщает телеканал Sky News.
"С января 2022 года наращивание российских войск на границе с Украиной увеличило угрозу военных действий. В связи с этой возросшей угрозой МИД принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
При этом посольство остаётся открытым, но не сможет оказывать консульскую помощь. Также британское дипведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Незалежную и рекомендовало немедленно покинуть страну тем, кто находится там сейчас, пока ещё доступен коммерческий транспорт.
Эвакуацию дипломатов с Украины Великобритания начала 24 января вслед за США. Тогда сообщалось, что Незалежную покинет около половины сотрудников посольства в Киеве.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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