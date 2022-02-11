Советник Байдена Салливан: "Вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады
При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину прямо во время Олимпиады в Пекине.
"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент <...>. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу чётко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания Олимпиады", — сказал он на брифинге в Белом доме.
При этом Салливан добавил: США не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины. Советник американского лидера пояснил, что тем не менее Вашингтон должен готовиться к любому сценарию развития событий и принимать меры предосторожности.
Также Салливан отметил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жёстких санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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