Советник Байдена Салливан: "Вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину прямо во время Олимпиады в Пекине.

"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент <...>. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу чётко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания Олимпиады", — сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Салливан добавил: США не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины. Советник американского лидера пояснил, что тем не менее Вашингтон должен готовиться к любому сценарию развития событий и принимать меры предосторожности.

Также Салливан отметил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жёстких санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины.