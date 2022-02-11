Помощник Байдена Салливан: США продолжают сокращать численность дипломатов на Украине

США продолжают сокращать численность сотрудников посольства на Украине. Также Вашингтон призвал всех американцев немедленно покинуть Незалежную. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в Посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки", — сказал он на брифинге.

Ранее Госдеп и Джо Байден призвали американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.