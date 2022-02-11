Помощник Байдена Салливан: США продолжают сокращать численность дипломатов на Украине
В Вашингтоне также вновь призвали американских граждан покинуть Незалежную из-за "достаточно высоких рисков и невозможности предсказания дальнейшей ситуации".
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
США продолжают сокращать численность сотрудников посольства на Украине. Также Вашингтон призвал всех американцев немедленно покинуть Незалежную. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в Посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки", — сказал он на брифинге.
Ранее Госдеп и Джо Байден призвали американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.
Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
Комментариев: 0