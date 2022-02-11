Белый дом: Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным", — сказал Салливан на брифинге.