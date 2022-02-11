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Белый дом: Байден хочет провести телефонный разговор с Путиным

В последний раз президенты России и Соединённых Штатов общались по телефону в конце прошлого года. Тогда главной темой обсуждения стали гарантии безопасности РФ.

11 февраля, 19:23
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж <strong style="font-weight: bold;">© </strong>LIFE<strong style="font-weight: bold;">. </strong>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / POOL / Михаил Метцель / ТАСС / AP</p>

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Метцель / ТАСС / AP

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным", — сказал Салливан на брифинге.

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При этом он затруднился назвать какие-либо конкретные сроки переговоров.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут оперативно созвониться. В последний раз главы государств общались по телефону 30 декабря. Главной темой беседы тогда стали вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России", сообщили в Кремле.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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