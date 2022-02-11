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Reuters: Байден провёл совещание с командой по нацбезопасности по Украине

Представители американской администрации опасаются, что нынешний кризис с участием Киева может двигаться к "критической точке".

11 февраля, 16:49
<p>Джо Байден © ТАСС / Zuma</p>

Джо Байден © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден провёл совещание со своими помощниками по национальной безопасности по вопросу ситуации на границе России и Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры состоялись ввиду того, что администрация США опасается движения нынешнего кризиса вокруг Украины к "критической точке". В частности, в Вашингтоне обеспокоены якобы ужесточением "риторики со стороны Москвы", а также выходом в Чёрное море российских военных кораблей и переброской военной техники в Белоруссию.

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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