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Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Глава Белого дома в интервью телеканалу NBC заявил, что граждане Соединённых Штатов должны уехать из Незалежной "уже сейчас".

10 февраля, 22:49
<p>Джо Байден. Фото ТАСС / AP</p>

Джо Байден. Фото ТАСС / AP

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Об этом он заявил в интервью ведущему NBC Лестеру Холту.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", — цитирует главу Белого дома сайт телеканала.

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Ранее Госдеп США также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.

Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.

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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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