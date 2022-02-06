В Народной милиции ЛНР сообщили об украинской бронетехнике вблизи линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала бронетехнику украинских силовиков возле села Муратово у линии соприкосновения. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, там находятся две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2. Также в районе посёлков Боброво, Клиновое и Капитаново замечены мобильные группы, мешающие работе беспилотников миссии ОБСЕ с помощью устройств радиоэлектронной борьбы. Это делается, чтобы скрыть технику от наблюдателей.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов. Оборонное ведомство республики призвало руководство миссии ОБСЕ провести проверку, так как её сотрудники осознанно не включают компрометирующие Киев данные в отчёт.

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.