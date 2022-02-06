В Народной милиции ЛНР сообщили об украинской бронетехнике вблизи линии соприкосновения
Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области © ТАСС / Валентин Спринчак
Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала бронетехнику украинских силовиков возле села Муратово у линии соприкосновения. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.
По его словам, там находятся две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2. Также в районе посёлков Боброво, Клиновое и Капитаново замечены мобильные группы, мешающие работе беспилотников миссии ОБСЕ с помощью устройств радиоэлектронной борьбы. Это делается, чтобы скрыть технику от наблюдателей.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов. Оборонное ведомство республики призвало руководство миссии ОБСЕ провести проверку, так как её сотрудники осознанно не включают компрометирующие Киев данные в отчёт.
Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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