В России с ковидом госпитализировали 12 749 человек за сутки

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 12 749 человек, что на 29,3% меньше, чем 5 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Кроме того, за последние 24 часа полностью излечилось от CoViD-19 59 583 человека, а общее число выздоровевших в РФ достигло 10 569 271. За всё время в стране выявили 12 810 118 случаев коронавируса, из которых 180 071 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 335 414 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 661.