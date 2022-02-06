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Инфекционист Малышев назвал транспорт и семью основными местами распространения ковида

По словам специалиста, поездки в такси влияют на заражение вирусом меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.

6 февраля, 06:57
<p>© Агентство городских новостей "Москва"</p>

© Агентство городских новостей "Москва"

В большинстве случаев коронавирусная инфекция распространяется внутри семьи. Однако, как сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Лентой.ру", изначально ковид приносят из общественного транспорта.

"Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски", — сказал врач.

По словам Малышева, поездки в такси влияют на распространение ковида меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России вступило в силу решение об отмене карантина для контактировавших с больными ковидом. Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с заражённым коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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