Инфекционист Малышев назвал транспорт и семью основными местами распространения ковида
По словам специалиста, поездки в такси влияют на заражение вирусом меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.
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В большинстве случаев коронавирусная инфекция распространяется внутри семьи. Однако, как сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Лентой.ру", изначально ковид приносят из общественного транспорта.
"Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски", — сказал врач.
По словам Малышева, поездки в такси влияют на распространение ковида меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.
Ранее Лайф рассказывал, что в России вступило в силу решение об отмене карантина для контактировавших с больными ковидом. Если человек находился на самоизоляции из-за контакта с заражённым коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в Роспотребнадзоре.
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