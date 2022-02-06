Инфекционист Малышев назвал транспорт и семью основными местами распространения ковида

В большинстве случаев коронавирусная инфекция распространяется внутри семьи. Однако, как сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с "Лентой.ру", изначально ковид приносят из общественного транспорта.

"Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски", — сказал врач.

По словам Малышева, поездки в такси влияют на распространение ковида меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.