Терапевт Османов назвал два самых вредных алкогольных напитка

Любой алкоголь вреден для здоровья человека, однако можно обозначить ряд напитков, пагубное влияние которых особенно высоко. Об этом рассказал терапевт и кардиолог МЦ "СМ-клиника" Рустем Османов.

"Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов. Также при превышении дозировки 80 мл и более коньяк оказывает сосудосуживающий эффект", — сказал доктор в беседе с "Праймом".

Ещё одним очень вредным напитком является пиво, которое при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и отрицательно воздействует на слизистую желудка и поджелудочной железы. Также пиво приводит к заболеваниям эндокринной системы, гормональным расстройствам, нарушению репродуктивной функции.

Османов добавил, что в алкогольных коктейлях содержится много сахара и при частом употреблении у человека могут начаться метаболические расстройства. Специалист также не советует злоупотреблять энергетическими напитками, так как в них содержится кофеин, они вызывают проблемы с памятью, неврологические расстройства, нарушение сердечного ритма. А в игристых винах и шампанском много сахара, который приводит к нарушениям функции печени и поджелудочной железы. Злоупотребление водкой же приводит к интоксикации организма, отравлению, нарушению функции сердца, печени и почек.

Наименее вредным алкогольным напитком, по словам эксперта, является вино — при условии употребления в небольшом количестве.

"Однако стоит учитывать тот факт, что из-за низкого содержания спирта человек не способен контролировать количество выпитого — и таким образом повышается нагрузка на печень", — пояснил Османов.