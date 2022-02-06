ТАСС: Российские атомные подлодки вооружат новейшими торпедами "Ихтиозавр"
Процесс перевооружения атомоходов начнётся после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677), сообщил источник агентства.
Атомная подводная лодка К-551 "Владимир Мономах". Фото © ТАСС / Елена Верещака
Российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 "Ихтиозавр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1", — сказал источник.
По его данным, процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнётся после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677).
Ранее стало известно, что в России разрабатывается первый беспилотный противолодочный торпедоносец.
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