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ТАСС: Российские атомные подлодки вооружат новейшими торпедами "Ихтиозавр"

Процесс перевооружения атомоходов начнётся после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677), сообщил источник агентства.

6 февраля, 02:50

Атомная подводная лодка К-551 "Владимир Мономах". Фото © ТАСС / Елена Верещака

Российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 "Ихтиозавр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1", — сказал источник.

По его данным, процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнётся после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677).

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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