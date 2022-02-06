AP отметило рост недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях

Властям США доверяют всё меньше из-за лжи и ошибок, которые в последние десятилетия обнаруживаются в их заявлениях. Об этом пишет агентство Associated Press. Среди прочего оно упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Москвой сфабрикованного видео для "вторжения" на Украину.

AP напоминает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение своих заявлений ответила просто: "Вы должны нам поверить".

Также Вашингтон не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован главарь ИГИЛ* Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши), отмечает Associated Press. Как пишет агентство, реакция Белого дома приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду".

"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощённые резервы доверия к Вашингтону", — сказано в статье.

Отдельно Associated Press упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел, особенно после того, как Вашингтон не сумел предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдёт к движению "Талибан"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Соединённых Штатах изначально выступали с одобрением американского ракетного удара в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон.

"Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", — цитирует AP директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания Кэтлин Холл Джеймисон.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предъявил никаких доказательств. Так же поступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".