AP отметило рост недоверия к властям США из-за лжи и ошибок в их заявлениях
Агентство подчеркнуло, что реакция Белого дома приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду".
Здание Белого дома в Вашингтоне © ТАСС / Zuma
Властям США доверяют всё меньше из-за лжи и ошибок, которые в последние десятилетия обнаруживаются в их заявлениях. Об этом пишет агентство Associated Press. Среди прочего оно упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Москвой сфабрикованного видео для "вторжения" на Украину.
AP напоминает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение своих заявлений ответила просто: "Вы должны нам поверить".
Также Вашингтон не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован главарь ИГИЛ* Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши), отмечает Associated Press. Как пишет агентство, реакция Белого дома приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду".
"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощённые резервы доверия к Вашингтону", — сказано в статье.
Отдельно Associated Press упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел, особенно после того, как Вашингтон не сумел предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдёт к движению "Талибан"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Соединённых Штатах изначально выступали с одобрением американского ракетного удара в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон.
"Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", — цитирует AP директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания Кэтлин Холл Джеймисон.
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Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США обладают информацией, согласно которой Россия якобы планирует сфабриковать видео в качестве предлога для "вторжения" на Украину. При этом он не предъявил никаких доказательств. Так же поступил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, в Вашингтоне считают, что "в рамках этой фальшивой атаки Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, в котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не первое подобное обещание. По словам представителя Кремля, ранее похожие сведения тоже озвучивались, но так ничего и не выходило. В свою очередь, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения Вашингтона, подчеркнул, что РФ "никогда не занимается такими вещами". При этом представитель Госдепа Прайс позже предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства заявлений Вашингтона о якобы планах Москвы снять фейковое видео для "вторжения" на Украину, верить на слово властям, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
** Организация, запрещённая ООН.
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