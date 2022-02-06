Гол россиянина Кузнецова помог команде Столичного дивизиона победить в Матче звёзд НХЛ

Команда Столичного дивизиона обыграла сборную Центрального дивизиона со счётом 5:3 в финале мини-турнира Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на "Ти-Мобайл Арене" в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе.

В составе команды Столичного дивизиона заброшенными шайбами отличились российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов (1-я минута), а также Клод Жиру (4, 13), Крис Крайдер (5), Джек Хьюз (8). За команду Центрального дивизиона забили Клейтон Келлер (2), Назем Кадри (6), Джо Павелски (12). Ещё один россиянин, форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, игравший за команду Центрального дивизиона, отметился результативной передачей.

​​​​​​В мини-турнире также принимал участие российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Он выступал в составе команды Атлантического дивизиона, которая в полуфинале уступила сборной Центрального (5:8). В другом полуфинале хоккеисты Столичного дивизиона взяли верх над представителями Тихоокеанского — 6:4. Лучшим игроком "Матча звёзд" был признан 34-летний нападающий Жиру, выступающий за команду "Филадельфия Флайерз".

Стоит отметить, что капитаном команды Столичного дивизиона изначально выбрали нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, однако 2 февраля он попал в ковид-протокол НХЛ и был вынужден пропустить мини-турнир. При этом участие Кузнецова в звёздном уик-энде сначала не предполагалось, он заменил получившего травму защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Адама Фокса.