НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

NI: Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае агрессии

Гендиректор журнала The National Interest Дмитрий Саймс отметил, что в декабре пообщался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

6 февраля, 02:17

Россия, Ивановская область. Военнослужащий Тейковского ракетного соединения во время учений. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Издатель и генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном возможном сценарии начала гипотетического вооружённого конфликта на Украине. Политолог отметил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность", — подчеркнул Саймс.

Захарова назвала извращенцами авторов публикаций Bloomberg и Bild о "вторжении России"

Захарова назвала извращенцами авторов публикаций Bloomberg и Bild о "вторжении России"

При этом политолог считает, что Россия даст решительный ответ в случае агрессии в свой адрес.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал фейки о "вторжении" России частью информационной войны. Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов и уточнил, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.

Депутат Рады Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ

Депутат Рады Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1