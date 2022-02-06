Издатель и генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном возможном сценарии начала гипотетического вооружённого конфликта на Украине. Политолог отметил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность", — подчеркнул Саймс.

При этом политолог считает, что Россия даст решительный ответ в случае агрессии в свой адрес.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал фейки о "вторжении" России частью информационной войны. Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов и уточнил, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.