NI: Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае агрессии
Гендиректор журнала The National Interest Дмитрий Саймс отметил, что в декабре пообщался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.
Россия, Ивановская область. Военнослужащий Тейковского ракетного соединения во время учений. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Издатель и генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном возможном сценарии начала гипотетического вооружённого конфликта на Украине. Политолог отметил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.
"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность", — подчеркнул Саймс.
При этом политолог считает, что Россия даст решительный ответ в случае агрессии в свой адрес.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал фейки о "вторжении" России частью информационной войны. Он также подчеркнул бездарность лжи оппонентов и уточнил, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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