Врач-невролог Кокотов предупредил об опасностях сна на раскладушке и надувном матрасе

Далеко не каждая кровать или матрас подходят для здорового сна. Врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов объяснил россиянам, какие спальные места не следует использовать на постоянной основе.

Специалист отметил, что пружинные матрасы устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении. То есть в области бедёр несколько сильнее, в области поясницы — поменьше. Благодаря естественным изгибам мышцы находятся в расслабленном состоянии.

"При использовании раскладушки или надувного матраса в качестве постоянного спального места мы не получаем нужного ортопедического эффекта... На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу", — отметил Кокотов в интервью радио Sputnik.

При этом, если во время сна тело находится в неправильном положении, могут возникать мышечные спазмы, а в долгосрочной перспективе и заболевания позвоночника.

Кокотов добавил, что на раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, что приводит к перенапряжению мышц и спазму. В итоге на утро появляется боль в шее и пояснице, а в будущем могут развиться определённые заболевания позвоночника. К тому же при нарушениях сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и другие неприятные моменты.