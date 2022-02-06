Сноубордистка Садовски-Синнотт принесла Новой Зеландии первое золото зимних Олимпиад
В активе 20-летней спортсменки также бронза, завоёванная на Играх в Пхёнчхане, прошедших в 2018 году. Всего же для страны эта медаль в зимних видах спорта стала четвёртой.
Зои Садовски-Синнотт после победы на Олимпиаде в Пекине © Twitter / Olympics
Сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх и впервые в истории принесла Новой Зеландии высшую награду. Победу она одержала в слоупстайле, набрав 92,88 балла.
Второй стала представительница США Джулия Марино (87,68), замкнула тройку австралийка Тесс Коади (84,15). Россиянок в данной дисциплине не было.
Для Новой Зеландии эти Игры стали 17-ми в истории. Примечательно, что это лишь четвёртая награда на зимних Олимпиадах, до этого в активе спортсменов из этой страны было серебро (1992) и две бронзы (2018), одну из которых также завоёвывала 20-летняя Садовски-Синнотт.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная России в командном турнире фигурного катания занимает промежуточную первую строчку после того, как Камила Валиева выиграла короткую программу, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Медали в этом виде будут разыграны завтра, 7 февраля.
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