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Сноубордистка Садовски-Синнотт принесла Новой Зеландии первое золото зимних Олимпиад

В активе 20-летней спортсменки также бронза, завоёванная на Играх в Пхёнчхане, прошедших в 2018 году. Всего же для страны эта медаль в зимних видах спорта стала четвёртой.

6 февраля, 05:14
<p>Зои Садовски-Синнотт после победы на Олимпиаде в Пекине © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympics/status/1490170120039284742/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympics</a></p>

Зои Садовски-Синнотт после победы на Олимпиаде в Пекине © Twitter / Olympics

Сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх и впервые в истории принесла Новой Зеландии высшую награду. Победу она одержала в слоупстайле, набрав 92,88 балла.

Второй стала представительница США Джулия Марино (87,68), замкнула тройку австралийка Тесс Коади (84,15). Россиянок в данной дисциплине не было.

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Для Новой Зеландии эти Игры стали 17-ми в истории. Примечательно, что это лишь четвёртая награда на зимних Олимпиадах, до этого в активе спортсменов из этой страны было серебро (1992) и две бронзы (2018), одну из которых также завоёвывала 20-летняя Садовски-Синнотт.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная России в командном турнире фигурного катания занимает промежуточную первую строчку после того, как Камила Валиева выиграла короткую программу, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Медали в этом виде будут разыграны завтра, 7 февраля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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