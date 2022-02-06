Сноубордистка Садовски-Синнотт принесла Новой Зеландии первое золото зимних Олимпиад

Сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль на проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх и впервые в истории принесла Новой Зеландии высшую награду. Победу она одержала в слоупстайле, набрав 92,88 балла.

Второй стала представительница США Джулия Марино (87,68), замкнула тройку австралийка Тесс Коади (84,15). Россиянок в данной дисциплине не было.

Для Новой Зеландии эти Игры стали 17-ми в истории. Примечательно, что это лишь четвёртая награда на зимних Олимпиадах, до этого в активе спортсменов из этой страны было серебро (1992) и две бронзы (2018), одну из которых также завоёвывала 20-летняя Садовски-Синнотт.