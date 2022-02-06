Кандидат в президенты Франции Ле Пен предложила вместо ЕС создать Европейский альянс наций
Политик считает, что "в этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы её сильный и независимый голос был услышан".
Флаги Евросоюза и стран-участниц © Pixabay
Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз нужно заменить на Европейский альянс наций. Политик отметила, что сделает такое предложение, если её изберут главой государства.
"В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы её сильный и независимый голос был услышан, в частности, через своё дипломатическое место в Совете Безопасности", — сказала Ле Пен 5 февраля, выступая перед своими избирателями в Реймсе.
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Кандидат в президенты добавила, что работа Европейского альянса наций будет основана на суверенитете народов.
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Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Ле Пен за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.
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