Кандидат в президенты Франции Ле Пен предложила вместо ЕС создать Европейский альянс наций

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз нужно заменить на Европейский альянс наций. Политик отметила, что сделает такое предложение, если её изберут главой государства.

"В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы её сильный и независимый голос был услышан, в частности, через своё дипломатическое место в Совете Безопасности", — сказала Ле Пен 5 февраля, выступая перед своими избирателями в Реймсе.

Кандидат в президенты добавила, что работа Европейского альянса наций будет основана на суверенитете народов.

Ранее Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах.