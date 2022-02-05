Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах
Как заявила политик, Париж должен выйти из интегрированного командования альянса, чтобы страну больше не втягивали в чужие конфликты.
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото © ТАСС / EPA
Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии "Национальное объединение", пообещала, что в случае победы примет меры для выхода страны из НАТО. Об этом она заявила, выступая в субботу на предвыборном митинге в Реймсе.
"Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты", — сказала Ле Пен.
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Также Ле Пен подчеркнула, что только французская армия должна защищать Францию и её интересы, делегировать эту задачу нельзя. По её словам, военный потенциал страны можно укрепить благодаря слаженной работе с союзниками и политике ядерного сдерживания.
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Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Ле Пен за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.
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