Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии "Национальное объединение", пообещала, что в случае победы примет меры для выхода страны из НАТО. Об этом она заявила, выступая в субботу на предвыборном митинге в Реймсе.

"Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты", — сказала Ле Пен.

Также Ле Пен подчеркнула, что только французская армия должна защищать Францию и её интересы, делегировать эту задачу нельзя. По её словам, военный потенциал страны можно укрепить благодаря слаженной работе с союзниками и политике ядерного сдерживания.