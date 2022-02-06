НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США

По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю.

6 февраля, 05:12

© Pexels

Вашингтон угрожал арестовать российских дипломатов, которым было предписано покинуть США до конца января. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" и добавил: "Разве это не высылка наших дипломатов?".

Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Антонов заявил, что Посольство РФ в США будет работать до последнего дипломата

Антонов добавил, что ещё 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня.

После отъезда очередной группы дипломатов в Посольстве РФ в США останется 184 работника

После отъезда очередной группы дипломатов в Посольстве РФ в США останется 184 работника

Ранее посол заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут. Также Антонов назвал чепухой иллюзорные проекты российской агрессии. Он подчеркнул, что у Москвы нет цели вторгаться на Украину, а все обвинения в этом со стороны США — чепуха.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1