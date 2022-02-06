Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США
По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю.
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Вашингтон угрожал арестовать российских дипломатов, которым было предписано покинуть США до конца января. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" и добавил: "Разве это не высылка наших дипломатов?".
Антонов добавил, что ещё 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня.
Ранее посол заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут. Также Антонов назвал чепухой иллюзорные проекты российской агрессии. Он подчеркнул, что у Москвы нет цели вторгаться на Украину, а все обвинения в этом со стороны США — чепуха.
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