Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США

"Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" и добавил: "Разве это не высылка наших дипломатов?".