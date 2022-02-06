Фигуристка Валиева — о том, что американцы аплодировали ей стоя: Очень приятно

Российская фигуристка Камила Валиева в беседе с журналистами прокомментировала тот факт, что американцы стоя аплодировали ей после триумфального проката в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Американцы аплодировали мне стоя? Очень приятно, это же те спортсмены, которые понимают, как кататься. Очень приятно, что им всем понравилось. Не только американцам — канадцы, другие сборные. Это вдохновляет", — приводит слова Валиевой "Матч ТВ".

Валиева отметила, что счастлива быть на Олимпийских играх. Она довольна тем, что сегодня принесла максимальное количество баллов своей стране и команде.