Фигуристка Валиева — о том, что американцы аплодировали ей стоя: Очень приятно
15-летняя спортсменка подчеркнула, что счастлива быть на Олимпийских играх. Она довольна тем, что сегодня принесла максимальное количество баллов своей стране и команде.
Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева в беседе с журналистами прокомментировала тот факт, что американцы стоя аплодировали ей после триумфального проката в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.
"Американцы аплодировали мне стоя? Очень приятно, это же те спортсмены, которые понимают, как кататься. Очень приятно, что им всем понравилось. Не только американцам — канадцы, другие сборные. Это вдохновляет", — приводит слова Валиевой "Матч ТВ".
Валиева отметила, что счастлива быть на Олимпийских играх. Она довольна тем, что сегодня принесла максимальное количество баллов своей стране и команде.
Напомним, Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу командного турнира на Играх в Пекине. За свой прокат она получила 90,18 балла. 15-летняя спортсменка принесла сборной России 10 очков в копилку общего зачёта. Наша спортсменка опередила занявшую второе место японку Хигути более чем на 15 баллов. Благодаря этому сборная России вышла на первую строчку в общем зачёте, обогнав США. 6 февраля также состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.
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