Валиева оценила свою победу в короткой программе командного турнира на Олимпиаде
15-летняя спортсменка выразила надежду, что своим прокатом смогла передать частичку души судьям, зрителям и тренерам. При этом она отметила, что перед выходом на лёд была очень напряжена.
Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.
"Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно. Я рада, что справилась, что каталась сегодня в своё удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю", — приводит слова спортсменки телеграм-канал "Матч ТВ".
Валиева выразила надежду, что своим прокатом она смогла передать частичку души судьям, зрителям и тренерам.
Напомним, Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу командного турнира на Играх в Пекине. За свой прокат она получила 90,18 балла. 15-летняя спортсменка принесла сборной России 10 очков в копилку общего зачёта. Наша спортсменка опередила занявшую второе место японку Хигути более чем на 15 баллов. Благодаря этому сборная России вышла на первую строчку в общем зачёте, обогнав США. 6 февраля также состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.
Ранее Лайф рассказывал об итогах первого дня Олимпиады, где российские спортсмены завоевали серебро и бронзу.
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