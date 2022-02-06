Валиева оценила свою победу в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

"Когда выходила на короткую программу, была очень напряжена. Из-за того, что это командный турнир, было чуть больше ответственности, чем обычно. Я рада, что справилась, что каталась сегодня в своё удовольствие, что контролировала все движения, которые делаю", — приводит слова спортсменки телеграм-канал "Матч ТВ".

Валиева выразила надежду, что своим прокатом она смогла передать частичку души судьям, зрителям и тренерам.

Напомним, Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу командного турнира на Играх в Пекине. За свой прокат она получила 90,18 балла. 15-летняя спортсменка принесла сборной России 10 очков в копилку общего зачёта. Наша спортсменка опередила занявшую второе место японку Хигути более чем на 15 баллов. Благодаря этому сборная России вышла на первую строчку в общем зачёте, обогнав США. 6 февраля также состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.