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Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина

Следы транспортного средства ведут к полынье, куда, по предварительным данным, мог упасть бывший член Правительства России.

6 февраля, 04:42
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<p>Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс замминистра юстиции Ялунин © LIFE</p>

Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс замминистра юстиции Ялунин © LIFE

Водолазы, участвующие в поисках бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина, обнаружили его квадроцикл. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд.

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Владимир Ялунин занимал пост заместителя министра юстиции РФ в 2004–2006 годах. До этого он работал в должности начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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