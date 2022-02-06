Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина

Водолазы, участвующие в поисках бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина, обнаружили его квадроцикл. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд.