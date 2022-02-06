Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина
Следы транспортного средства ведут к полынье, куда, по предварительным данным, мог упасть бывший член Правительства России.
Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс замминистра юстиции Ялунин © LIFE
Водолазы, участвующие в поисках бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина, обнаружили его квадроцикл. Об этом Лайфу сообщил источник.
Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд.
Владимир Ялунин занимал пост заместителя министра юстиции РФ в 2004–2006 годах. До этого он работал в должности начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста России.
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