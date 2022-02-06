Украинский политолог Лазарев обвинил Зеленского в госизмене из-за российского газа

Украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал решение Киева начать импортировать газ из Венгрии, который, по его словам, имеет российское происхождение. По словам эксперта, экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам.

"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток". Средняя цена [на газ] по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берём его сейчас по стоимости 1440 долларов", — отметил Лазарев в эфире телеканала "Наш".

Политолог подчеркнул, что не видит "патриотичности в таком подходе". На этом фоне Лазарев обратился к политической элите страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.