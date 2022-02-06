Украинский политолог Лазарев обвинил Зеленского в госизмене из-за российского газа
По мнению эксперта, экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. Политолог подчеркнул, что не видит "патриотичности в таком подходе".
Владимир Зеленский © president.gov.ua
Украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал решение Киева начать импортировать газ из Венгрии, который, по его словам, имеет российское происхождение. По словам эксперта, экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам.
"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток". Средняя цена [на газ] по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берём его сейчас по стоимости 1440 долларов", — отметил Лазарев в эфире телеканала "Наш".
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Политолог подчеркнул, что не видит "патриотичности в таком подходе". На этом фоне Лазарев обратился к политической элите страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
"Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнёров по реверсу, мы платим и России, и партнёрам. Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?" — возмутился Лазарев и заявил, что покупать газ напрямую у России выгоднее.
Напомним, 1 февраля компания "Оператор ГТС Украины" впервые начала физический импорт газа из Венгрии, раньше Киев получал топливо реверсом. Как писало издание "Страна", речь идёт именно о российском газе.
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