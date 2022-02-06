Бой-реванш за титул чемпиона UFC между Петром Яном и Стерлингом состоится 9 апреля

Поединок пройдёт на турнире UFC 273 в американском Джэксонвилле. В этот же вечер запланирован титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски, чемпионом, и Корейским Зомби.