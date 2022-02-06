НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Бой-реванш за титул чемпиона UFC между Петром Яном и Стерлингом состоится 9 апреля

Поединок пройдёт на турнире UFC 273 в американском Джэксонвилле. В этот же вечер запланирован титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски, чемпионом, и Корейским Зомби.

6 февраля, 04:06
<p>Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMCpRAejVeS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">funkmastermma</a></p>

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг © Instagram / funkmastermma

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что бой-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом состоится 9 апреля.

Поединок в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле, штат Флорида.

Российский боец Ян поднялся на две позиции в рейтинге UFC

Российский боец Ян поднялся на две позиции в рейтинге UFC

Также в рамках UFC 273 состоится титульный бой в полулёгком весе между чемпионом — австралийцем Александром Волкановски — и корейцем Чон Чхан Соном, более известным под прозвищем Корейский Зомби.

Стерлинг пообещал "уничтожить" Петра Яна в бою-реванше за титул чемпиона UFC

Стерлинг пообещал "уничтожить" Петра Яна в бою-реванше за титул чемпиона UFC

Напомним, в марте 2021 года Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином, сославшись на проблемы со здоровьем. 30 октября 2021 года Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном — и стал временным чемпионом в легчайшем весе. В ноябре Стерлинг отмечал, что готов провести бой-реванш против Петра Яна в январе или феврале 2022 года. Позже стало известно, что Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC. Он должен был состояться 5 марта. Однако позднее Стерлинг сообщил о переносе поединка. Боец уточнял, что он пройдёт не раньше апреля.

Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

Чемпион UFC Стерлинг назвал Петра Яна "грязной крысой" и намекнул на допинг россиянина

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1