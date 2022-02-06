Бой-реванш за титул чемпиона UFC между Петром Яном и Стерлингом состоится 9 апреля
Поединок пройдёт на турнире UFC 273 в американском Джэксонвилле. В этот же вечер запланирован титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски, чемпионом, и Корейским Зомби.
Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг © Instagram / funkmastermma
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что бой-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом состоится 9 апреля.
🤩 JACKSONVILLE WE'RE BACK 🤩— UFC (@ufc) February 6, 2022
Two title fights headline your #UFC273 main card in April! pic.twitter.com/bc3NZQHHgO
Поединок в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле, штат Флорида.
Также в рамках UFC 273 состоится титульный бой в полулёгком весе между чемпионом — австралийцем Александром Волкановски — и корейцем Чон Чхан Соном, более известным под прозвищем Корейский Зомби.
Напомним, в марте 2021 года Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином, сославшись на проблемы со здоровьем. 30 октября 2021 года Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном — и стал временным чемпионом в легчайшем весе. В ноябре Стерлинг отмечал, что готов провести бой-реванш против Петра Яна в январе или феврале 2022 года. Позже стало известно, что Ян подписал контракт на чемпионский бой против Стерлинга в UFC. Он должен был состояться 5 марта. Однако позднее Стерлинг сообщил о переносе поединка. Боец уточнял, что он пройдёт не раньше апреля.
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